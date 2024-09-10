İtalyanlardan büyük protesto: İsrailli futbolcular neye uğradığını şaşırdı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İsrail'deki güvenlik riski sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Bozsik Stadı'nda oynanan ve İsrail'in ev sahibi olarak çıktığı mücadelenin başında ilginç bir protesto eylemi yapıldı.



