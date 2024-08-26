Jose Mourinho'dan Turgut Doman ve VAR'a tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, maçın hakemi Turgut Doman ve VAR hakeminin performansını değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin gollerini Fred(3), Edin Dzeko ve Alikulov (K.K) kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Önümüzde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu için 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz."
"Fred ile ne konuştular?"
- Jose Mourinho: "Kendi aramızda eğleniyorduk."
"Daha önce Fred'in eksikliğini söylemiştim. Ama 3 gol attığı için değil. Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak. Takıma kattığı dinamizm farklı."
"Elimizde 2 tane daha Szymanski olsa ikisini de oynatırdık. İlk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi oynadı."
"Bugün iyi bir maç çıkardık. Çok kötü bir hakem ve VAR'a kararlarına karşı oynadık. Bugün kazandık, bunun sebebi de takımın iyi performansıydı."