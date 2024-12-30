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Kerem Aktürkoğlu çok sinirlendi: Ekrana yansıyan görüntüsü gündem oldu

Kerem Aktürkoğlu çok sinirlendi: Ekrana yansıyan görüntüsü gündem oldu

09:3730/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Sporting maçında oyundan alındıktan sonraki görüntüsü dikkat çekti.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Sporting'e konuk oldu.

Sporting, büyük heyecana sahne olan maçı 1-0 kazandı. 

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 29. dakikada Geny Catamo kaydetti. 

Sporting, bu galibiyetin ardından puanını 40'a yüksleterek zirveye yerleşti. 14 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Benfica ise 38 puanla 3. sırada yer aldı. 

Benfica'da milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. 

Orkun Kökçü'nün 90 dakikada sahada kaldığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu ise 75. dakikada oyundan alındı.

Kerem'in oyundan çıktığındaki görüntüsü ise dikkat çekti. Yedek kulübesine geldiğinde oldukça öfkeli olduğu görülen mili futbolcu, serzenişte bulundu.

Daha sonra sakinleşen Kerem'in takım arkadaşlarına da dert yandığı görüldü.

#Portekiz Ligi
#Benfica
#Sporting
#Kerem Aktürkoğlu

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