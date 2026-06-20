Kerem Aktürkoğlu'ndan tribünlere tepki: O anlar gündem oldu

A Milli Futbol Takımımızın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na veda ettiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun tribünlerle yaşadığı gerginlik gündem oldu. Milli futbolcunun kendisine yönelik tepkilere el hareketiyle karşılık verdiği anlar kameralara yansıdı. Kerem Aktürkoğlu'nun gösterdiği tepkinin perde arkası da ortaya çıktı.

1 /6 A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti.

2 /6 Karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun maç sırasında yaşadığı bir an sosyal medyada gündem oldu.

3 /6 Mücadelenin 39. dakikasında tedavi için saha kenarına gelen Kerem Aktürkoğlu, tribünlerden yükselen tepkilerle karşılaştı.

4 /6 Maçın gergin atmosferinde sinirlerine hakim olmakta zorlanan milli futbolcunun, kendisine yönelik tepkilere el hareketiyle karşılık verdiği görüldü. O anlar yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

5 /6 Turnuvaya erken veda etmenin hayal kırıklığını yaşayan futbolseverler, Kerem Aktürkoğlu'nun bu gerilimi Türk taraftarlarla yaşadığını düşünerek milli futbolcuya sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.