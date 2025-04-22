Kocaelispor’dan peş peşe imzalar: Resmen açıklandı!

Kulüpten Oğulcan Çağlayan için yapılan açıklamada ise, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.



