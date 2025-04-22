Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.30’da oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, Jelert ve Morata sakatlıkları, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise kırmızı kart cezaları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Konyaspor’da ise Tunahan Yaşçı, Keyta, Boateng, Calusic'in sakatlıkları bulunuyor. Umut Nayir ve Guilherme'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Peki, Galatasaray’da Konya maçında eksik var mı, ilk 11’de kimler var? İşte Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /9 Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.



2 /9 Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Galatasaray, çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.



3 /9 C Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayan Konya temsilcisi ise çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçti.

4 /9 Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.



5 /9 Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. İki takım bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek.



6 /9 Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi.



7 /9 TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK? Galatasaray'da Kaan Ayhan, Jelert ve Morata sakatlıkları, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise kırmızı kart cezaları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.



8 /9 Ev sahibi Konyaspor'da ise Tunahan Yaşçı, Keyta, Boateng, Calusic'in sakatlıkları bulunuyor. Umut Nayir ve Guilherme'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak.

