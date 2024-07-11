Maç sonu ortalık karıştı: Yıldız futbolcu tribüne çıkıp taraftarlar yumruklaştı

Uruguay Kaptanı Jose Gimenez maçın ardından yaşanan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:





"Ailelerimiz tribünde, yeni doğmuş küçük bebekler var. Bu bir felaketti; polis yoktu ve ailelerimizi korumak zorunda kaldık. Bu, çok fazla içki içen ve nasıl içileceğini bilmeyen iki ya da üç kişinin hatası."