Maç sonu ortalık karıştı: Yıldız futbolcu tribüne çıkıp taraftarlar yumruklaştı

Uruguaylı golcü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak, taraftarla yumruk yumruğa kavga etti. O anları haberimizden izleyebilirsiniz.
Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşılaştı.
Bank of America Stadium’da oynanan karşılaşmayı 39’uncu dakikada Lerma’nın golüyle 1-0 kazanan Kolombiya finalde Arjantin’in rakibi oldu.
Uruguay - Kolombiya maçının ardından yaşanan olaylar, karşılaşmaya damga vurdu.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Uruguay’ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti.
Uruguaylı oyuncuların da takım arkadaşlarını korumak adına tribüne çıktığı görüldü.
Nunez ve birkaç Kolombiya taraftarı arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırdı.
Uruguay Kaptanı Jose Gimenez maçın ardından yaşanan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ailelerimiz tribünde, yeni doğmuş küçük bebekler var. Bu bir felaketti; polis yoktu ve ailelerimizi korumak zorunda kaldık. Bu, çok fazla içki içen ve nasıl içileceğini bilmeyen iki ya da üç kişinin hatası."
Nunez'in tribüne çıkarak taraftarlarla kavga ettiği o anlar