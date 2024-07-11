|
Spor

Maç sonu ortalık karıştı: Yıldız futbolcu tribüne çıkıp taraftarlar yumruklaştı

10:52 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:44 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Uruguaylı golcü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak, taraftarla yumruk yumruğa kavga etti. O anları haberimizden izleyebilirsiniz.

1/ 8

Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşılaştı.

2/ 8

Bank of America Stadium’da oynanan karşılaşmayı 39’uncu dakikada Lerma’nın golüyle 1-0 kazanan Kolombiya finalde Arjantin’in rakibi oldu.

3/ 8

Uruguay - Kolombiya maçının ardından yaşanan olaylar, karşılaşmaya damga vurdu. 

4/ 8

Maçın bitiş düdüğünün ardından Uruguay’ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti. 

5/ 8

Uruguaylı oyuncuların da takım arkadaşlarını korumak adına tribüne çıktığı görüldü.

6/ 8

Nunez ve birkaç Kolombiya taraftarı arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırdı.

7/ 8

Uruguay Kaptanı Jose Gimenez maçın ardından yaşanan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:


"Ailelerimiz tribünde, yeni doğmuş küçük bebekler var. Bu bir felaketti; polis yoktu ve ailelerimizi korumak zorunda kaldık. Bu, çok fazla içki içen ve nasıl içileceğini bilmeyen iki ya da üç kişinin hatası."

8/ 8

Nunez'in tribüne çıkarak taraftarlarla kavga ettiği o anlar

#Copa America
#Uruguay
#Kolombiya
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memurların maaş farkı yattı mı? 2024 4A 4C emekli sandığı maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı?