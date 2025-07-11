Fenerbahçe, PSG’nin 28 yaşındaki yıldızı Marco Asensio ile transferde büyük mesafe kat etti. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun bizzat devreye girerek Asensio ile görüştüğü ve oyuncuyu İstanbul’a davet ettiği belirtildi. Peki, Marco Asensio Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /9 Fenerbahçe yeni sezon öncesindeki ikinci transferini Marco Asensio'yla yapıyor.



2 /9 Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da tamamlayan ve bonservisi Paris Saint Germain'de olan Marco Asensio transferini bitirme aşamasına geldi.



3 /9 TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Paris Saint Germain, Asensio'nun transferi için anlaşmaya vardı.



4 /9 Haberde, Fenerbahçe yönetiminin en kısa süre içinde transferi tamamlamak istediği belirtildi.



5 /9 Yıldız futbolcunun bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.



6 /9 MARCO ASENSİO FENERBAHÇE’DEN NE KADAR KAZANACAK, KAÇ MİLYON EURO? Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’nin oyuncuya yıllık 9 milyon euro maaş ve PSG’ye 9 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. İspanyol yıldız 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



7 /9 MARCO ASENSİO KİMDİR?

İspanya'nın Mallorca ekibinde futbol kariyerine başlayan Marco Asensio, sonrasında Real Madrid ve Espanyol formalarını giydi.



8 /9 Real Madrid'den 2023'te ayrılan İspanyol futbolcu, PSG'ye imza atarken geride kalan sezonun ikinci yarısını Premier Lig takımlarından Aston Villa'da geçirdi.

