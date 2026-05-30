Marco Asensio’dan Fenerbahçeli taraftarları üzen ayrılık haberi: Veda ediyor

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Marco Asensio’nun sarı lacivertli takıma veda edeceği iddia edildi. İspanyol oyuncu için ülkesinden teklifler olduğu ve Asensio’nun da bu tekliflere sıcak baktığı kaydedildi.
Fenerbahçe’de sarı lacivertli taraftarları üzen bir ayrılık yaşanabilir.
NTV Spor’da yer alan habere göre; İspanyol medyası, Marco Asensio’nun sarı lacivertli takıma veda edebileceğini iddia etti.
Real Sociedad'ın 30 yaşındaki oyuncuyu gündeminde bulundurduğu, Sevilla'nın ise maaş şartlarını incelediği kaydedildi.
Atletico Madrid cephesinde de değerlendirilmeye başlanan Asensio'nun, teknik direktör Diego Simeone tarafından rotasyonda önemli bir seçenek olarak kullanılabileceği belirtildi.
Ayrıca Marco Asensio'nun ülkesinde forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.