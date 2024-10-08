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McGregor’un Bukayo Saka ile şakalaşması gündem oldu: Arsenal yönetimi harekete geçti

McGregor’un Bukayo Saka ile şakalaşması gündem oldu: Arsenal yönetimi harekete geçti

09:438/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Arsenal - Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Maçın ardından dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Conor McGregor sahaya girerek Buyako Saka ile şakalaştı. Detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan Arsenal - Paris Saint-Germain karşılaşmasının ardından Conor McGregor'un sahaya girmesi, İngiliz yönetimini rahatsız etti.

İrlandalı MMA şampiyonu Conor McGregor'un maç sonrası Bukayo Saka'nın yanına gidip kavga taklidi yapması oyuncunun hem gülmesine hem de biraz rahatsız olmasına sebep olmuştu.

The Times'ta yer alan habere göre; Arsenal kulübü, dövüşçünün maç sonrası sahaya nasıl girdiğini ve sağ kanat oyuncusu ile nasıl temas kurduğunu araştırıyor.


Yöneticiler, gelecekte bu tür olayların tekrar yaşanmaması için sahaya giriş protokollerini ve güvenlik önlemlerini güçlendirecekler.


McGregor - Bukayo Saka

#Arsenal
#Conor McGregor
#Bukayo Saka

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