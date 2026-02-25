Menajer Gardi Galatasaray'a getiremediği iki dünya yıldızını açıkladı

Galatasaray’ın transfer operasyonlarında kilit rol oynayan İtalyan menajer George Gardi, sarı-kırmızılı kulübün kapısından dönen iki dünya yıldızını açıkladı.
Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen dünyaca ünlü yıldızların transferinde başrol oynayan George Gardi, Tuttosport’a konuştu.
Gardi, şu an Juventus’un 10 numarasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için 2023 başında büyük bir çaba sarf ettiğini şöyle anlattı:
"Ocak 2023 sonunda Juventus’la görüştüm. Henüz bu kadar parlamamıştı. Juventus 7 milyon Euro istiyordu, rakamda anlaşabilirdik ama menajeri kapıyı kapattı. 2023 yazında tekrar denediğimde ise artık çok geçti; değeri inanılmaz yükselmişti."
Gardi’nin "en büyük hayal kırıklığı" ise Atalanta’nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman oldu. Gardi, Lookman'ı Galatasaray'a getirmek için ciddi bir plan hazırladığını belirtti ve şöyle konuştu:
"Lookman için geçen yaz girişimde bulundum. Tıpkı Osimhen operasyonunda yaptığımız gibi; satın alma opsiyonlu kiralama teklif ettim. Ancak Atalanta oyuncuyu bırakmadı. Ocak ayında şansımı bir kez daha denedim fakat bu kez mali talepler karşılanamaz düzeydeydi."