Menajer Gardi Galatasaray'a getiremediği iki dünya yıldızını açıkladı

Gardi, şu an Juventus’un 10 numarasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için 2023 başında büyük bir çaba sarf ettiğini şöyle anlattı:





"Ocak 2023 sonunda Juventus’la görüştüm. Henüz bu kadar parlamamıştı. Juventus 7 milyon Euro istiyordu, rakamda anlaşabilirdik ama menajeri kapıyı kapattı. 2023 yazında tekrar denediğimde ise artık çok geçti; değeri inanılmaz yükselmişti."



