Mourinho iki ismi yönetime bildirdi: Kulüp çok büyük paralar kazanacak

Son olarak genç futbolcular Yusuf Akçiçek ve Oğuz Aydın'a da değinen Mourinho'nun, "İkisi de çok yetenekli. Onlara daha çok süre vermeye başlayacağım ve bu kulüp bir gün bu iki futbolcudan çok büyük paralar kazanacak" dediği belirtildi.