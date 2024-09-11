Mourinho o hakemi övmüştü: MHK bu hafta görev vermedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, lig maçı sonrası 'Performansını çok beğendim' diyerek övgü yağdırdığı Süper Lig hakemi bu sezon ilk kez bir maçta görev almadı. İşte detaylar.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmalarının hakemlerini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), yaptığı görevlendirmeyle sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4. hafta Alanyaspor maçının hakemini çok beğendiğini dile getirmişti.
Mourinho, "Gerçekten çok iyi bir karakter. İyi ve doğru kararlar verdi. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Federasyon bu hafta yaptığı görevlendirmede Mehmet Türkmen'e maç vermedi.
32 yaşındaki hakem, Beşiktaş-Antalyaspor maçında performansıyla sporseverler tarafından büyük beğeni toplamıştı