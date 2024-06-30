Mourinho'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca: Sıcak bakıyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile henüz sözleşme uzatmayan yıldız isimle görüşme yapacak. Oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

1 / 10 Fenerbahçe'de transfer döneminde fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. sarı-lacivertliler, 24 Haziran'da başlayan transfer döneminde Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

2 / 10 Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle yıldız oyuncuların peşine düşen Sarı-Lacivertliler, forvet hattını güçlendirmek istiyor.

3 / 10 Takvim'in haberine göre, Boşnak golcü Edin Dzeko'nun olası ayrılığı durumunda 3 golcü almak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

4 / 10 Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli yıldızımız Cenk Tosun ile temaslara başladı.

5 / 10 Fenerbahçe kurmaylarının 33 yaşındaki golcünün menajeriyle ön görüşme yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

6 / 10 Sarı-lacivertli yöneticilerin EURO 2024 sonrasında Cenk Tosun ile yüz yüze bir görüşme yapacağı belirtildi.

7 / 10 A Milli Takımımızın Çekya zaferinde başrolü oynayan ve oyuna girdikten sonra golünü atan Cenk Tosun'un da teklife oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.

8 / 10 Süper Lig'de geride kalan sezonda 34 karşılaşmada görev alan tecrübeli golcü, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

9 / 10 Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun için şimdiye kadar 23 milyon euro bonservis ödendi. Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon euro'ya transfer oldu.