Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Neymar’a reddedilmeyecek teklif! Transfer olursa Kulüpler Dünya Kupası’nda oynayacak

Neymar’a reddedilmeyecek teklif! Transfer olursa Kulüpler Dünya Kupası’nda oynayacak

10:577/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Brezilya futbolunun efsane ismi Neymar, transfer piyasasında bir kez daha gündemin zirvesine yerleşti. Santos ile 6 aylık kısa süreli sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona eren 33 yaşındaki yıldız için kulüp, yeni bir sözleşme önerdi. Ancak, Brezilya’nın köklü kulübünün de Neymar’ı transfer etmek için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar.

Brezilya ekiplerinden Santos forması giyen Neymar, gelecek sezon oynayacağı takım için karar vermeye çalışıyor.


FootMercato'nun haberine göre Santos, Neymar ile sözleşme yenilemek için harekete geçti.


Santos kulübünün Başkanı Marcelo Teixeira, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Neymar'ı transfer etmek isteyen kulübün Fluminense olduğunu doğruladı.


Santos kulübü Başkanı Teixeira yaptığı açıklamada;

"Yalnızca bir teklif aldık, o da Neymar'ın Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması içindi ve bu teklif Fluminense'den geldi. Mario Bittencourt bana geldi ve Neymar'la konuşmamı istedi. Aramızdaki konuşmalar oldukça açık." ifadelerini kullandı.


Başkan Teixeira, Neymar ile sözleşme yenilemek istediklerini de belirtti.

Neymar, bu sezon Santos formasıyla 14 maçta 3 gol, 3 asist kaydetti.


#Neymar
#Santos
#Fluminense
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ev hanımları için emeklilik hakkı ne zaman çıkacak? Çalışmayan ev hanımı emeklilik hakkında prim şartları ve tarihlerde son durum