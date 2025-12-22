Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya: Devre arası gitmek istiyor musun?

Maç sonrası en dikkat çeken sözler ise Barış Alper Yılmaz için geldi. Milli futbolcunun gelişimini vurgulayan Nihat Kahveci, geçmişte yaşanan zor süreci hatırlatarak devre arası transfer söylentilerine gönderme yaptı.





Kahveci, "Barış Alper Yılmaz! Böyle devam koçum, Çok zor dönemlerden geçti. Yapmaması gereken şeyler oldu, devre arası gitmek istiyordu. Şu an devre arası gitmek istiyor mu?" ifadelerini kullandı.