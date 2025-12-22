Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya: Devre arası gitmek istiyor musun?

Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek ilk yarıyı lider tamamladığı maç sonrası Nihat Kahveci’den dikkat çeken yorumlar geldi. Kahveci, Barış Alper Yılmaz’ın performansını överken devre arası ayrılık iddialarına göndermede bulundu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını zirvede tamamladı.
RAMS Park’taki mücadele sonrası karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların oyuna hakimiyetini ve öne çıkan futbolcularını değerlendirdi.
Nihat Kahveci, maç boyunca Galatasaray’ın üstünlüğüne dikkat çekerek Kasımpaşa’nın etkisiz kaldığını vurguladı.
Kasımpaşa'nın hücumda üretkenlik sorunu yaşadığını belirten Kahveci, "Emre Belözoğlu iki maçta gol atamadı. Bugün Kasımpaşa'yla ilgili not almadım ya! Buradan ne çıkıyor? Galatasaray, oyunu domine etti. Maçın hiçbir anında Galatasaray, puan kaybederim hissine kapılmadı" ifadelerini kullandı.
Nihat Kahveci, Galatasaray hücum hattında Yunus Akgün’ün önemine ayrı bir parantez açtı. Yunus’un etkisinin takımda net bir şekilde hissedildiğini belirten ünlü yorumcu, "Yunus, Galatasaray'da fark yaratan oyuncu. Yunus olmadığında onun yerine oynayanlarda Yunus'un yetenekleri yok. Fark yaratıyor" diye konuştu.
Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin performansını da değerlendiren Kahveci, yıldız oyuncunun golle buluşmasının psikolojik yönüne dikkat çekerek, "Icardi uğraştı, uğraştı, uğraştı... Icardi'nin konsantrasyonu, Osimhen yokken gol atmaktı. Bugün golünü attı" dedi.
Maç sonrası en dikkat çeken sözler ise Barış Alper Yılmaz için geldi. Milli futbolcunun gelişimini vurgulayan Nihat Kahveci, geçmişte yaşanan zor süreci hatırlatarak devre arası transfer söylentilerine gönderme yaptı.
Kahveci, "Barış Alper Yılmaz! Böyle devam koçum, Çok zor dönemlerden geçti. Yapmaması gereken şeyler oldu, devre arası gitmek istiyordu. Şu an devre arası gitmek istiyor mu?" ifadelerini kullandı.