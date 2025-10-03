Okan Buruk görüntülü arayarak konuştu: ‘Derbide başrol sensin’

Tarihi Liverpool galibiyetini geride bırakan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisine odaklandı. Teknik direktör Okan Buruk yıldız futbolcu ile telefonda görüntülü görüşerek derbi hakkında konuştu. Detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool zaferinin tadını çıkaran Galatasaray, artık gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.
Teknik direktör Okan Buruk’un 90 dakika boyunca büyük efor sarf eden oyuncularına verdiği bir günlük izinin ardından sarı kırmızılılar derbi hazırlıklarına başladı.
Tarihi zaferde en çok dikkati çeken şeylerden birisi teknik direktör Okan Buruk’un kadroda yaptığı radikal değişiklikler olmuştu. Okan Buruk, Mauro Icardi ile birlikte Leroy Sane’yi kulübeye çekmiş, Alman yıldıza maç boyunca hiç süre vermemişti.
Tecrübeli hocadan maçın ardından gecenin ilerleyen saatlerinde sürpriz bir hamle geldi. Buruk, Kemerburgaz’a döndükten sonra Leroy Sane’yi görüntülü arayarak gönlünü almak istedi.
Yedek kalmasına bozulup kutlamalara katılmayan ve maçtan sonra hiç paylaşım yapmayan Mauro Icardi’nin aksine Leroy Sane’nin durumu anlayışla karşıladığını söylemesi Okan Buruk’u çok sevindirdi.
Sane’ye “Liverpool maçında oynamadın ama Beşiktaş derbisinde başrolde sen olacaksın. Ona göre hazır ol” diyen Buruk’a Sane de bir sürpriz yaptı.
İstanbul’a geldiği günden beri bir otelde kalan Sane’nin yanında Alman Millî Takımı’ndan arkadaşı Liverpool’un yıldızı Florian Writz vardı. Çünkü Liverpool maçın ardından İngiltere’ye dönmemiş, aynı otele yerleşmişti.
Alman futbolcu, Buruk’u galibiyetten ötürü tebrik ederken Galatasaray taraftarından çok etkilendiğini sözlerine ekledi.