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Okan Buruk'tan flaş Mikautadze itirafı: 'Gaziantep maçına daha iyi bir kadroyla çıkacağız'

Okan Buruk'tan flaş Mikautadze itirafı: 'Gaziantep maçına daha iyi bir kadroyla çıkacağız'

Haber Merkezi
23:0225/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Transfer konularına değinen Okan Buruk, Mikautadze hakkında da konuştu. Peki Georges Mikautadze, Galatasaray'a gelecek mi? Okan Buruk neler söyledi?

Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

Mücadeleyi sarı kırmızılı takım, 22. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Georges Mikautadze sorularına da yanıt verdi.

Buruk, Georges Mikautadze hakkında şunları söyledi:

"Mikautadze beğendiğimiz bir oyuncu. Onun için teklif yaptık."

"Lyon'u son dönemde beğenmiyorum oyun olarak. Formda bir takım değil."

"Formda olmayan takımların oyuncularının performansları değişebiliyor."

"Son maç özelinde, Lyon maçında başında durgundu. İkinci yarı hareketlendi. Lyon iyi dönemden geçmiyor."

"Transfer kolay değil. Sıradan değil önemli oyuncular almak istiyoruz."

"Kulübümüz, başkanımız, yöneticilerimiz önemli bir çaba sarf ediyor. Her şey bize bağlı değil. Kulüplerin, oyuncuların kararları da önemli. Uğraşı görüyorum."

"Yöneticilerimizin, başkanımızın tüm hayatını, ailesini, işlerini bırakıp Galatasaray için çabalıyorlar."

"Maddi anlamda bir sorunumuz yok. Kadromuzu güçlendireceğiz."

"Avrupa listesine yazamıyoruz, Ajax maçı için değil. Bir sonraki maç olan Gaziantep deplasmanında daha iyi bir kadroyla olmamız muhtemel."

"Çabalıyoruz. Oyuncularla görüşüyoruz."

"En kısa zamanda sona erecektir. Galatasaray taraftarı merak etmesin. Maddi, manevi ne gerekiyorsa yapılacak. Hata da yapmamak lazım, aşırı baskı yapmamak gerekiyor."

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Georges Mikautadze

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