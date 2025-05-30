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Osimhen çılgına döndü! Başakşehirli oyuncuyu soyunma odası koridoruna çağırdı

Osimhen çılgına döndü! Başakşehirli oyuncuyu soyunma odası koridoruna çağırdı

21:0430/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısına Osimhen'le Başakşehirli futbolcu Ousseynou Ba arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, son hafta sahasında Başakşehir'le karşılaştı.

Sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsiz olan Victor Osimhen, ilk yarıda Başakşehirli defans oyuncusu Ba ile sık sık ikili mücadeleye girdi.

Rakibiyle zaman zaman gerginlik yaşayan Nijeryalı futbolcu, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından tünele doğru koşarken Ba'yı da soyunma odası koridoruna çağırdı.

Başta Fernando Muslera olmak üzere araya giren oyuncular gerginliği önledi.

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