Osimhen’den Galatasaraylıları şoke eden transfer açıklaması: ‘Neden olmasın?’





TRANSFER SORUSUNA FLAŞ YANIT

"Juventus, futbol tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Kariyerim boyunca en üst seviyelerde oynadım ve çok kaliteli futbolcularla aynı sahayı paylaştım. Galatasaray'dan önce Juventus'ta da forma giyme ihtimalim vardı. Benim için bulunduğum yer çok önemli. Juventus, oynamaktan keyif alabileceğim ve kendimi ait hissedebileceğim kulüplerden biri. Ancak şu anda Galatasaray'da çok mutluyum, burada büyük bir keyifle futbol oynuyorum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüp için mücadele ediyorum. Gelecekte ne olur bilinmez… İlerisi için neden olmasın diyorum."







