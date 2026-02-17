Osimhen'den transfer itirafı: Orada oynayabilirdim

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İtalyan basınına yaptığı açıklamada transfer itirafında bulundu. Yıldız futbolcu, Galatasaray'a gelmeden önce görüştüğü kulübü açıkladı.
Galatasaray forması giyen yıldız golcü Osimhen, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda hem Juventus’tan gelen transfer ilgisini hem de dünyadaki forvetler arasındaki yerini değerlendirdi.
Golcü oyuncu, kendisiyle Juventus sportif direktörünün bizzat iletişime geçtiğini belirterek transfer ihtimalinin ciddi şekilde konuşulduğunu söyledi. Ancak o dönem Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in kendisini bırakmayacağını bildiğini vurgulayan yıldız isim, bu nedenle transferin gerçekleşmediğini dile getirdi
Osimhen "Juventus'ta oynayabilirdim. Görüşmeler oldu. Böyle büyük bir kulüp sizi aradığında her zaman dinlersiniz" dedi.
Victor Osimhen ayrıca bireysel performansına dair özgüvenli açıklamalarıyla da dikkat çekti. Dünya futbolundaki santrfor sıralamasına ilişkin konuşan yıldız oyuncu, "Karşılaştırma yapmayı sevmem ama en iyi forvetlerden biri olduğumu biliyorum. Bir numara değilsem, iki numarayım ya da en fazla üç numarayım" diye konuştu.
Avrupa devlerinin ilgisine rağmen şu an tüm odağının sahaya ve takımının hedeflerine yönelik olduğunu belirten yıldız futbolcu, Juventus ile oynayacakları kritik mücadelede iyi bir sonuç alarak rövanş öncesi avantaj yakalamak istediklerini söyledi.