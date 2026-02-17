Osimhen'den transfer itirafı: Orada oynayabilirdim

Victor Osimhen ayrıca bireysel performansına dair özgüvenli açıklamalarıyla da dikkat çekti. Dünya futbolundaki santrfor sıralamasına ilişkin konuşan yıldız oyuncu, "Karşılaştırma yapmayı sevmem ama en iyi forvetlerden biri olduğumu biliyorum. Bir numara değilsem, iki numarayım ya da en fazla üç numarayım" diye konuştu.