Pep Guardiola açıkladı: Manchester City’nin yıldızı Galatasaray maçında yok

20:2224/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yıldız oyuncunun Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, lig maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, hafta içinde oynanacak olan Galatasaray maçında bazı oyuncuların olmayacağını açıkladı.

Guardiola şu ifadeleri kullandı:

“Savinho'nun durumu hala belirsiz. Dün sahada koşu yaptı. İki ya da üç hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum.”

“Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli.”

