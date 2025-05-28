Piyasa değeri 130 milyonu görmüştü: Galatasaray’dan yeni sezon ilk hamlesi geldi!

Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Avrupa’da hedefi yüksek tutan sarı-kırmızılılar takıma dev transfer takviyeleri yapacak. Cimbom ilk olarak Chelsea’nin toplam piyasa değeri 105 milyon euroyu gören yıldız futbolcusunu radarına aldı.

1 /8 Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı.



2 /8 Europa Calcio'da yer alan haberde; Cimbom, bonservisi Manchester United'da bulunan ve Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho'yu transfer etmeyi hedeflediği vurgulandı.



3 /8 Haberde, kariyeri düşüşe geçen ve tekrar eski ihtişamına kavuşmak isteği için sarı-kırmızılı ekipte kendini bulabileceği söylendi.



4 /8 Öte yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray'ın, İngiliz oyuncuyu ideal bir kanat oyuncularından biri olabileceği belirtildi.



5 /8 TEKLİF YAPILACAK Haberde, Galatasaray'ın bu transfer için harekete geçtiği, ilk temasların başladığı söylendi.



6 /8 105 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ 25 yaşındaki oyuncu 2017 yazında Manchester United'ın Borussia Dortmund'a 20 milyon Euro karşılığında transfer oldu.



7 /8 Alman ekibinde yıldızı parlayan Sancho, 2021 Temmuz'da ise 85 milyon Euro bonservisle Manchester United'ın yolunu tuttu.

