Piyasa değeri 130 milyonu görmüştü: Galatasaray’dan yeni sezon ilk hamlesi geldi!

Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Avrupa’da hedefi yüksek tutan sarı-kırmızılılar takıma dev transfer takviyeleri yapacak. Cimbom ilk olarak Chelsea’nin toplam piyasa değeri 105 milyon euroyu gören yıldız futbolcusunu radarına aldı.
Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Europa Calcio'da yer alan haberde; Cimbom, bonservisi Manchester United'da bulunan ve Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho'yu transfer etmeyi hedeflediği vurgulandı.
Haberde, kariyeri düşüşe geçen ve tekrar eski ihtişamına kavuşmak isteği için sarı-kırmızılı ekipte kendini bulabileceği söylendi.
Öte yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray'ın, İngiliz oyuncuyu ideal bir kanat oyuncularından biri olabileceği belirtildi.
TEKLİF YAPILACAK
Haberde, Galatasaray'ın bu transfer için harekete geçtiği, ilk temasların başladığı söylendi.
105 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
25 yaşındaki oyuncu 2017 yazında Manchester United'ın Borussia Dortmund'a 20 milyon Euro karşılığında transfer oldu.
Alman ekibinde yıldızı parlayan Sancho, 2021 Temmuz'da ise 85 milyon Euro bonservisle Manchester United'ın yolunu tuttu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Jadon Sancho bu sezon çıktığı 41 maçta 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.