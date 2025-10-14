Real Madrid'e bir Türk daha: Arda Güler kefil oldu

İspanyol devi Real Madrid, A Milli Takımımızın yıldızını yakın takibe aldı. Arda Güler'in de transferde devreye girdiği belirtildi.
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; eflatun-beyazlılar, hem Juventus hem de milli takımdaki performansıyla bütün dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ı transfer listesine ekledi.
Real Madrid teknik heyetinin, 22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la oynayacak maçta Kenan Yıldız'ın canlı takip etme fırsatı bulacağı aktarıldı.
Haberin detayında, Arda Güler'in milli takımdan yakın arkadaşı olan Kenan Yıldız'a kefil olduğu belirtildi.
Kenan Yıldız'ın Real Madrid'le sözleşme yenilemeyen Vinicius Junior'un alternatifi olabileceği konuşuluyor.