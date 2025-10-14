Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid'e bir Türk daha: Arda Güler kefil oldu

Real Madrid'e bir Türk daha: Arda Güler kefil oldu

Selman Ağrıkan
16:4814/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İspanyol devi Real Madrid, A Milli Takımımızın yıldızını yakın takibe aldı. Arda Güler'in de transferde devreye girdiği belirtildi.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; eflatun-beyazlılar, hem Juventus hem de milli takımdaki performansıyla bütün dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ı transfer listesine ekledi.

Real Madrid teknik heyetinin, 22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la oynayacak maçta Kenan Yıldız'ın canlı takip etme fırsatı bulacağı aktarıldı.

Haberin detayında, Arda Güler'in milli takımdan yakın arkadaşı olan Kenan Yıldız'a kefil olduğu belirtildi. 

Kenan Yıldız'ın Real Madrid'le sözleşme yenilemeyen Vinicius Junior'un alternatifi olabileceği konuşuluyor.

#Real Madrid
#Arda Güler
#Kenan Yıldız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı: 2025-2026 öğretmenlik burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı