Real Madrid'in yıldızı menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi

Galatasaray'ın maçlarını izlerken görüntülerini paylaşan Alaba, birkaç ay önce yaptığı açıklamada "Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi. Ben de Galatasaray'ı tutuyorum" diye konuşmuştu.