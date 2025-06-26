Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid'in yıldızı menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi

Real Madrid'in yıldızı menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi

09:5726/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılara menajerler aracılığı ile Real Madrid'in yıldızının önerildiği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray stoper hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Takvim'de yer alan habere göre İspanyol devi Real Madrid ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 33 yaşındaki Avusturyalı stoper David Alaba, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin teknik direktör Okan Buruk ile yapacağı görüşme sonrası transferin akıbeti belli olacak.


2021 yılından beri Real Madrid forması giyen tecrübeli savunmacı, geçen sezon sadece 14 maçta forma giydi. Geçen sezon sakatlık nedeniyle 11 maç kaçıran David Alaba'nın detaylı sağlık raporları da incelenecek.

Galatasaray yönetimi, raporların temiz çıkması durumunda, Okan hoca da onay verirse İspanyol ekibiyle masaya oturacak.

107 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen David Alaba, 15 kez fileleri havalandırdı.

Stoper bölgesi dışında, sol bek ve orta sahada da görev yapabilen yıldız oyuncu, Real Madrid kariyeri öncesinde Bayern Münih ve Hoffenheim gibi takımların da formasını giydi.

Galatasaray'ın maçlarını izlerken görüntülerini paylaşan Alaba, birkaç ay önce yaptığı açıklamada "Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi. Ben de Galatasaray'ı tutuyorum" diye konuşmuştu.

#Galatasaray
#Real Madrid
#David Alaba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?