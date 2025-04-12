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Rıdvan Dilmen’den Alvaro Morata sözleri: ‘Oynatamazsın’

Rıdvan Dilmen’den Alvaro Morata sözleri: ‘Oynatamazsın’

17:0412/04/2025, Saturday
G: 12/04/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray’ın devre arası transfer Alvaro Morata hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen, Eyüpspor ve Trabzonspor maçlarına dikkat çekerek Morata’nın bu maçlarda görev alamayacağını iddia etti.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetini HT Spor'da değerlendirdi. Dilmen'in Morata iddiası gündem oldu.


Rıdvan Dilmen, Samsunspor maçında yedek kulübesinde başlayan ve 16 dakika süre alabilen Alvaro Morata'nın Bodrum FK maçında Osimhen'in arkasında oynayabileceğini belirtti.


Morata'nın sert maçlarda yedek kalacağını öne süren Rıdvan Dilmen, İspanyol golcünün Eyüpspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da yedek soyunacağını düşündüğünü ifade etti.


Rıdvan Dilmen sözlerini "Güçlü maçlarda, fizik gücü iyi olan maçlarda Morata'yı orta saha oynatamazsın" diyerek noktaladı.


#Rıdvan Dilmen
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