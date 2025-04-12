Rıdvan Dilmen’den Alvaro Morata sözleri: ‘Oynatamazsın’

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray’ın devre arası transfer Alvaro Morata hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen, Eyüpspor ve Trabzonspor maçlarına dikkat çekerek Morata’nın bu maçlarda görev alamayacağını iddia etti.

1 /4 Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetini HT Spor'da değerlendirdi. Dilmen'in Morata iddiası gündem oldu.



2 /4 Rıdvan Dilmen, Samsunspor maçında yedek kulübesinde başlayan ve 16 dakika süre alabilen Alvaro Morata'nın Bodrum FK maçında Osimhen'in arkasında oynayabileceğini belirtti.



3 /4 Morata'nın sert maçlarda yedek kalacağını öne süren Rıdvan Dilmen, İspanyol golcünün Eyüpspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da yedek soyunacağını düşündüğünü ifade etti.

