Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı o isme büyük övgü! "Muhteşem bir gün geçirdi"

Dilmen ayrıca, "Fenerbahçe'nin iki kenar oyuncusu olmayınca, mümkün değil pozisyon üretmek. İkisi birden kötü oynadı bugün. Galatasaray, Beşiktaş maçında mağlubiyet alınca avantaja çevirebilir demiştik. Çok kısa bir dönemde çok güçlü bir şekilde hazırlanmışlar maça. Bir diğer tarafta Fenerbahçe, acele etmek ve çabuk oynamak başka bir şeydir. Barış da çok etkili oynadı. Sistem olarak Oğuz, Barış'la mı oynayayım dedi, en zorlanan oyuncu Çağlar'dı. Hep zorlandı. Okan hoca bunu gördü hep Barış'la Çağlar'ı bire bir bıraktı. Oğuz çıktı oyundan Çağlar da çıktı. Bu tesadüf değildir. Sürekli Galatasaray oradan gidince Fenerbahçe'nin dengesi bozuldu." açıklamasında bulundu.