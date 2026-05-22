Samsunspor'da şok ayrılık sinyali: Takımın her şeyi olan yıldız sosyal medyadan duyurdu: ‘Teşekkürler Samsun’

09:28 22/05/2026, Cuma
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte Samsunspor camiası, gece yarısı gelen şok bir paylaşımla sarsıldı! Kırmızı-beyazlı formayla sergilediği performansla dev kulüplerin radarına giren Danimarkalı süper yıldız, sosyal medya hesabından veda niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Samsunspor’un başarılı futbolcusu Carlo Holse, sezonun ardından yaptığı paylaşım ile taraftarları endişelendirdi.

Trendyol Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken Danimarkalı yıldız, tatil öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Samsunspor taraftarına teşekkür etti.


Holse paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Teşekkürler Samsun, bu sezonu unutulmaz kıldığın için. Her seferinde sahaya çıkmak benim için büyük bir zevkti. Artık dinlenme ve ailemle vakit geçirme zamanı.”


Taraftarlar ayrılık ihtimalini konuşuyor

Yıldız futbolcunun kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok taraftar paylaşımı “veda mesajı” olarak yorumladı.


Özellikle “Teşekkürler Samsun” sözleri sonrası Samsunspor taraftarları arasında “Carlo Holse takımdan ayrılıyor mu?” sorusu konuşulmaya başlandı.

Kulüpten resmi açıklama yok

Hem kulüp cephesinden hem de oyuncu tarafından transfer süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başarılı futbolcuya Avrupa’dan ilgi olduğu iddiaları daha önce de gündeme gelmişti.


Carlo Holse’nin paylaşımı kısa sürede yüzlerce yorum ve binlerce etkileşim aldı.

