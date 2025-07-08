Şaşırtan transferin gerekçesi ortaya çıktı

Başakşehirli futbolcu Joao Figueiredo, Malezya ekibine transfer oldu. Golcü oyuncunun şaşırtan tercihinin nedeni belli oldu.
Başakşehir forması giyen Brezilyalı futbolcu Joao Figueiredo, sürpriz bir ekibe transfer oldu.
29 yaşındaki golcü, Malezya ekibi Johor Darul Ta'zim'le sözleşme imzaladı.
Joao Figueiredo'nun bu tercihi büyük şaşkınlığa neden olurken, transferin perde arasındaki gerçek ortaya çıktı.
Aslen Brezilyalı olan Joao Figueiredo, aile bağları sayesinde Malezya Milli Takımı'na seçildi.
Haziran ayında Asya Kupası 2027 Elemeleri maçında Malezya Milli Takım formasını giyen Figueiredo, ilk maçında Vietnam karşısında fileleri havalandırmayı başardı.
Joao Figueiredo'nun milli takım seçiminin, Johor Darul Ta'zim'e transferinde büyük faktör olduğu öğrenildi.