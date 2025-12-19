Yeni Şafak
Sergen Yalçın'la ipleri kopardı! Ayrılmak istiyor

15:3319/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürerken, son aylarda Sergen Yalçın'ın forma şansı vermediği tecrübeli isim de takımdan ayrılma kararı aldı.

Beşiktaş'tan ara transfer döneminde kaleci hamlesi gelebilir. Siyah-beyazlılarda eldivenleri Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

HT Spor'da yer alan habere göre Mert Günok, Beşiktaş'ta forma giyemediği için mutsuz.

Deneyimli eldiven, yaklaşan Dünya Kupası öncesi düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Bu sezon 13 maçta forma giyen Mert Günok'un Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 36 yaşındaki eldivenin piyasa değeri ise 500 bin euro.

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Mert Günok
