Sözleşmesi bitti, kararını vermedi derken dev talip çıktı! Mauro Icardi için Avrupa'dan beklenmedik teklif...

Galatasaray’da kazanılan üst üste şampiyonlukların baş mimarı olan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için sürpriz bir kulüp devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimden gelen yeni kontrat teklifini henüz yanıtlamayan Tangocu için Avrupa'nın köklü kulübü gemileri yaktı. İşte detaylar.

1 /5 Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki sözleşmesi sona erdi. Sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldıza kontrat yenileme teklifi yapsa da oyuncu henüz olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı.



2 /5 Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken, sürpriz talip çıktı.



3 /5 SportItalia'nın haberine göre Benfica, takımdaki olası ayrılıkları göz önüne alarak Mauro Icardi için nabız yoklamaya başladı.



4 /5 Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi, 134 maçta 77 gol atarken, 25 asist yaptı.

