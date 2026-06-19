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Sözleşmesi bitti, kararını vermedi derken dev talip çıktı! Mauro Icardi için Avrupa'dan beklenmedik teklif...

Sözleşmesi bitti, kararını vermedi derken dev talip çıktı! Mauro Icardi için Avrupa'dan beklenmedik teklif...

09:4319/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray’da kazanılan üst üste şampiyonlukların baş mimarı olan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için sürpriz bir kulüp devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimden gelen yeni kontrat teklifini henüz yanıtlamayan Tangocu için Avrupa'nın köklü kulübü gemileri yaktı. İşte detaylar.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki sözleşmesi sona erdi. Sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldıza kontrat yenileme teklifi yapsa da oyuncu henüz olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. 


Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken, sürpriz talip çıktı.


SportItalia'nın haberine göre Benfica, takımdaki olası ayrılıkları göz önüne alarak Mauro Icardi için nabız yoklamaya başladı. 


Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi, 134 maçta 77 gol atarken, 25 asist yaptı. 


Arjantinli yıldız, 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.


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