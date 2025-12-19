Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'in tozunu yutturmuştu, şimdi 3. Lig'e mahkum edildi! PFDK resmen açıkladı: Üst üste iki kez maça çıkmadı, küme düşürüldü

Süper Lig'in tozunu yutturmuştu, şimdi 3. Lig'e mahkum edildi! PFDK resmen açıkladı: Üst üste iki kez maça çıkmadı, küme düşürüldü

07:5519/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk futbolunda bir dönem fırtınalar estiren, Avrupa kupaları mücadelesi vermiş o köklü camia için yolun sonu göründü! PFDK'nın 18 Aralık 2025 tarihinde aldığı şok kararla, bu sezon ikinci kez sahaya çıkmayan Doğu Anadolu ekibi, 'Futbol Müsabaka Talimatı' uyarınca bir alt lige düşürüldü.

Yeni Malatyaspor bu sezon ikinci kez maça çıkmaması nedeniyle 2. Lig'den 3. Lig'e düşürüldü.


PFDK'nin 18.12.2025 tarihinde almış olduğu kararlar arasında, "YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-YENİ MALATYASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA, karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

2. Lig'de bu sezon sadece 2 kez berabere kalarak puan alabilen Yeni Malatyaspor, FIFA'dan gelen puan silme cezalarıyla birlikte -43 puanla ligin son sırasında bulunuyordu.


Yeni Malatyaspor kulüpte yaşanan finansal kriz ve bahis soruşturmasında oyuncularının cezalar alması nedeniyle üst üste 2. kez maça çıkmadı.


Son olarak 2021/22 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden ekip 2024/25 sezonunda da 1. Lig'den 2. Lig'e düşmüştü.


#Yeni Malatyaspor
#2. Lig
#TFF
#PFDK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor! Meteoroloji verilerine göre 19 Aralık Cuma tüm illerdeki güncel hava durumu