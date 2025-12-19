Süper Lig'in tozunu yutturmuştu, şimdi 3. Lig'e mahkum edildi! PFDK resmen açıkladı: Üst üste iki kez maça çıkmadı, küme düşürüldü

PFDK'nin 18.12.2025 tarihinde almış olduğu kararlar arasında, "YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-YENİ MALATYASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA, karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.