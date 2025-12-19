Süper Lig'in tozunu yutturmuştu, şimdi 3. Lig'e mahkum edildi! PFDK resmen açıkladı: Üst üste iki kez maça çıkmadı, küme düşürüldü

Türk futbolunda bir dönem fırtınalar estiren, Avrupa kupaları mücadelesi vermiş o köklü camia için yolun sonu göründü! PFDK'nın 18 Aralık 2025 tarihinde aldığı şok kararla, bu sezon ikinci kez sahaya çıkmayan Doğu Anadolu ekibi, 'Futbol Müsabaka Talimatı' uyarınca bir alt lige düşürüldü.
Yeni Malatyaspor bu sezon ikinci kez maça çıkmaması nedeniyle 2. Lig'den 3. Lig'e düşürüldü.
PFDK'nin 18.12.2025 tarihinde almış olduğu kararlar arasında, "YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-YENİ MALATYASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA, karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
2. Lig'de bu sezon sadece 2 kez berabere kalarak puan alabilen Yeni Malatyaspor, FIFA'dan gelen puan silme cezalarıyla birlikte -43 puanla ligin son sırasında bulunuyordu.
Yeni Malatyaspor kulüpte yaşanan finansal kriz ve bahis soruşturmasında oyuncularının cezalar alması nedeniyle üst üste 2. kez maça çıkmadı.
Son olarak 2021/22 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden ekip 2024/25 sezonunda da 1. Lig'den 2. Lig'e düşmüştü.