Tedesco'dan Brann maçı öncesi flaş hamle: O yıldıza formayı veriyor!

11:0810/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Süper Lig'de puan kaybederek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Brann deplasmanına odaklandı. Teknik Direktör Domenico Tedesco, cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlanırken, santrfor bölgesinde beklenmedik ve radikal bir değişikliğe gitme kararı aldı.

Süper Lig'de Başakşehir ile berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu kaybı unutturmak için gözünü Avrupa'ya çevirdi.


Sarı Lacivertliler, 11 Aralık Perşembe günü oynayacağı Brann maçını kazanarak hem taraftarının gönlünü almayı hem de ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor.

Bu zorlu deplasman öncesinde ise teknik direktör Domenico Tedesco, kadro kurmakta zorlansa da sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi. İtalyan çalıştırıcı, santrfor bölgesinde ise radikal bir değişiklik yapacak.


Jhon Duran, Ferencvaros maçındaki kırmızı kartı sonrası aldığı 2 maçlık cezanın ilkini Brann deplasmanında çekecek. Duran'ın yanı sıra Başakşehir deplasmanında sakatlanan Semedo da yok.


Tedesco, Portekizli'nin yerine Mert Müldür'ü sahaya sürecek. Duran'ın yokluğunda gol ayağı Talisca olacak. Formayı En-Nesyri'ye değil, Talisca'ya verecek olan İtalyan, sambacıyla özel bir görüşme de yaptı. Brezilyalı yıldızın hemen arkasında ise Asensio görev yapacak.


