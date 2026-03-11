Tedesco’dan eski öğrencisine ‘gel’ çağrısı: Fenerbahçe yeni sezon golcüsüne kavuşuyor!

Juventus'ta Luciano Spalletti ile yıldızı barışmayan ve bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Lois Openda, Fenerbahçe'nin radarında. Belçika döneminde oyuncuya en yüksek verimi aldıran Domenico Tedesco, transfer için yönetime raporunu sundu. 40 milyon Euro'luk piyasa değerine rağmen Juventus’un oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı konuşuluyor. İşte detaylar.

İtalya Serie A devi Juventus'a sezon başında RB Leipzig'den katılan ancak beklentilerin altında bir performans sergileyen Lois Openda, teknik direktör Luciano Spaletti'nin gözünden düştü ve son maçlarda Spaletti'nin hücum tercihleri arasında son seçeneklerden biri oldu.

Belçikalı yıldız, takımdan ayrılması muhtemel isimlerin başında yer alıyor ancak transfer için çözüm bulmak kolay görünmüyor.



Calciomercato'nun Tuttosport'tan derlediği habere göre; Lois Openda, Türkiye'de Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olabilir.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Openda'yı milli takım döneminden yakından tanıdığı ve oyuncuyu beğendiği ifade edildi.



Bu doğrultuda, sarı-lacivertli takım ile Juventus arasında bilgi alışverişi gerçekleştiği, yaz transfer döneminde transfer için hareketlilik yaşanabileceği belirtildi.

Bu sezon İtalyan kulübüyle 33 maçta yalnızca 2 gol kaydedebilen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Galatasaray ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda da etkisiz bir performans göstermişti.


