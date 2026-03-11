Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco’dan eski öğrencisine ‘gel’ çağrısı: Fenerbahçe yeni sezon golcüsüne kavuşuyor!

Tedesco’dan eski öğrencisine ‘gel’ çağrısı: Fenerbahçe yeni sezon golcüsüne kavuşuyor!

15:0211/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Juventus'ta Luciano Spalletti ile yıldızı barışmayan ve bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Lois Openda, Fenerbahçe'nin radarında. Belçika döneminde oyuncuya en yüksek verimi aldıran Domenico Tedesco, transfer için yönetime raporunu sundu. 40 milyon Euro'luk piyasa değerine rağmen Juventus’un oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı konuşuluyor. İşte detaylar.

İtalya Serie A devi Juventus'a sezon başında RB Leipzig'den katılan ancak beklentilerin altında bir performans sergileyen Lois Openda, teknik direktör Luciano Spaletti'nin gözünden düştü ve son maçlarda Spaletti'nin hücum tercihleri arasında son seçeneklerden biri oldu.

Belçikalı yıldız, takımdan ayrılması muhtemel isimlerin başında yer alıyor ancak transfer için çözüm bulmak kolay görünmüyor.


Calciomercato'nun Tuttosport'tan derlediği habere göre; Lois Openda, Türkiye'de Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olabilir.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Openda'yı milli takım döneminden yakından tanıdığı ve oyuncuyu beğendiği ifade edildi. 


Bu doğrultuda, sarı-lacivertli takım ile Juventus arasında bilgi alışverişi gerçekleştiği, yaz transfer döneminde transfer için hareketlilik yaşanabileceği belirtildi.

Bu sezon İtalyan kulübüyle 33 maçta yalnızca 2 gol kaydedebilen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Galatasaray ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda da etkisiz bir performans göstermişti.


Transfermarkt verilerine göre, Lois Openda'nın 40 milyon euroluk değeri bulunuyor.


#Fenerbahçe
#Tedesco
#Openda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura çekimi sonuç açıklaması 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul 100 bin konut kurası 11 Mart mı?