TFF'nin Berke Özer kararı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), izinsiz şekilde milli takım kampını terk eden kaleci Berke Özer için sürpriz bir karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 6-1’lik galibiyetin ardından, genç kaleci Berke Özer’in kampı izinsiz terk ettiğini açıklamıştı.
25 yaşındaki eldivenin, disiplin talimatında yer alan 'Milli müsabakaya mazeretsiz katılmamak' maddesinden 2 aydan 1 yıla kadar men cezası alabileceği belirtilmişti.
PFDK'ya sevki beklenen milli eldiven için TFF'den sürpriz bir karar çıktı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; TFF, Berke Özer'e herhangi bir yaptırım uygulamayacak.
TFF yönetiminin genç oyuncuyu kazanma adına bir yıla kadar men cezası kararını yürürlüğe koymayacağı aktarıldı.