TFF'nin Berke Özer kararı belli oldu

11:1814/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), izinsiz şekilde milli takım kampını terk eden kaleci Berke Özer için sürpriz bir karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 6-1’lik galibiyetin ardından, genç kaleci Berke Özer’in kampı izinsiz terk ettiğini açıklamıştı.

25 yaşındaki eldivenin, disiplin talimatında yer alan 'Milli müsabakaya mazeretsiz katılmamak' maddesinden 2 aydan 1 yıla kadar men cezası alabileceği belirtilmişti.

PFDK'ya sevki beklenen milli eldiven için TFF'den sürpriz bir karar çıktı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; TFF, Berke Özer'e  herhangi bir yaptırım uygulamayacak.


TFF yönetiminin genç oyuncuyu kazanma adına bir yıla kadar men cezası kararını yürürlüğe koymayacağı aktarıldı.

