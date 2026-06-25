2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının son haftasında bu kez gözler D Grubu'na çevriliyor. ABD ile Türkiye, Paraguay ile Avustralya aynı saatte sahaya çıkacak. ABD liderliğini garantilemiş olsa da, son 32 bileti için Avustralya ile Paraguay arasında kritik bir mücadele oynanacak.



