2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında A Mili Futbol Takımı ev sahibi ABD ile 26 Haziran Cuma sabahı saat 05.00’de karşılaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Peki, milli takımda ilk 11’de kimler oynayacak. İşte Türkiye - ABD maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının son haftasında bu kez gözler D Grubu'na çevriliyor. ABD ile Türkiye, Paraguay ile Avustralya aynı saatte sahaya çıkacak. ABD liderliğini garantilemiş olsa da, son 32 bileti için Avustralya ile Paraguay arasında kritik bir mücadele oynanacak.
Türkiye ile ABD, Houston'daki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Paraguay ile Avustralya ise Dallas'ta kozlarını paylaşacak. İki mücadelede de ilk düdük saat 05.00'te çalacak.
İlk iki maçın ardından D Grubu'nda zirvede yer alan ABD, turnuvaya Paraguay karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başladı. İkinci maçta da Avustralya'yı 2-0 mağlup eden ev sahibi ekip, altı puanla hem son 32 turuna yükselmeyi hem de grup liderliğini garantiledi.
Avustralya ise ilk maçında Türkiye'yi 2-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. İkinci haftada ABD'ye 2-0 mağlup olmasına rağmen üç puan ve averaj avantajıyla son haftaya ikinci sırada girdi. Okyanusya temsilcisi, Paraguay karşısında alacağı en az bir puanla son 32 turuna yükselmeyi garantileyecek.
İkincilik yarışında Avustralya'nın takibinde bulunan Paraguay ise ilk maçta ABD'ye 4-1 mağlup olmasına rağmen ikinci karşılaşmada Türkiye'yi 1-0 yenerek üç puana ulaştı. Güney Amerika temsilcisi, averaj dezavantajı nedeniyle son haftaya üçüncü sırada giriyor.
Türkiye ise Dünya Kupası macerasında aradığı başlangıcı yapamadı. İlk maçta Avustralya'ya 2-0, ikinci karşılaşmada ise Paraguay'a 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, son hafta öncesinde puanla tanışamadı ve son 32 turu şansını kaybetti.
Grupta tüm dikkatler Avustralya ile Paraguay arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. İki takım da üçer puanla son haftaya girerken, averaj avantajı Avustralya'nın elinde bulunuyor. Son 32 turu için Avustralya'ya beraberlik yeterli olurken, Paraguay'ın ise tur biletini alabilmesi için rakibini mutlaka mağlup etmesi gerekiyor.
ABD ise Türkiye karşısına rahat çıkacak olsa da grup aşamasını üçte üçle tamamlamayı hedefliyor. A Milliler içinse bu karşılaşma, Dünya Kupası'na güzel bir veda etmek ve turnuvayı puanla noktalamak adına büyük önem taşıyor.
D Grubu'nda oynanacak son maçların ardından son 32 turunun D Grubu ayağı da netlik kazanacak. Liderliği garantileyen ABD, B, E, F, I veya J gruplarından gelecek en iyi üçüncü takımla eşleşecek. Grubu ikinci tamamlayacak ekip ise A Grubu'nun ikincisiyle son 32 turunda mücadele edecek.
TÜRKİYE - ABD MAÇ KADROSU
Muhtemel 11'ler
Türkiye: Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper
ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Tillman, Dest, Pulisic, McKennie, Wright