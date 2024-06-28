Türkiye EURO 2024’te Almanya’yı geride bıraktı

EURO 2024’te grup maçları sona erdi ve son 16 turu heyecanı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye, turnuvada bir istatistikte ev sahibi Almanya’yı geride bıraktı. Detaylar haberimizde.

1 / 27 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) grup maçları sona erdi ve Türkiye son 16 turuna kaldı.

2 / 27 Almanya basınından Die Falsche 9'un hazırladığı listeye göre stadyumlara en fazla taraftar çeken ülkeler belli oldu.

3 / 27 Taraftar sayılarının UEFA kaynaklarından alındığı ve stadyum içerisindeki dağılımın emniyet kaynaklarından alındığı aktarılan listeye Türkiye damga vurdu. İşte o liste...

4 / 27 24. İspanya - 3 grup maçında toplam 34.000 taraftar



5 / 27 23. Slovakya - 3 grup maçında toplam 35.000 taraftar



6 / 27 22. İtalya - 3 grup maçında toplam 36.000 taraftar

7 / 27 21. Portekiz - 3 grup maçında toplam 37.000 taraftar



8 / 27 20. Çekya - 3 grup maçında toplam 38.000 taraftar



9 / 27 19. İsviçre - 3 grup maçında toplam 39.000 taraftar



10 / 27 18. Fransa - 3 grup maçında toplam 41.000 taraftar



11 / 27 17. Slovenya - 3 grup maçında toplam 44.000 taraftar



12 / 27 16. Macaristan - 3 grup maçında toplam 46.000 taraftar



13 / 27 15. Belçika - 3 grup maçında toplam 50.000 taraftar



14 / 27 14. Ukrayna - 3 grup maçında toplam 53.000 taraftar



15 / 27 13. Gürcistan - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar



16 / 27 12. Danimarka - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar



17 / 27 11. Avusturya - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar



18 / 27 10. İngiltere - 3 grup maçında toplam 65.000 taraftar



19 / 27 9. Polonya - 3 grup maçında toplam 70.000 taraftar



20 / 27 8. Sırbistan - 3 grup maçında toplam 73.000 taraftar



21 / 27 7. Hollanda - 3 grup maçında toplam 80.000 taraftar



22 / 27 6. İskoçya - 3 grup maçında toplam 82.000 taraftar



23 / 27 5. Romanya - 3 grup maçında toplam 92.000 taraftar



24 / 27 4. Arnavutluk - 3 grup maçında toplam 95.000 taraftar

25 / 27 3. Hırvatistan - 3 grup maçında toplam 103.000 taraftar



26 / 27 2. Almanya - 3 grup maçında toplam 125.000 taraftar

