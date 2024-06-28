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Spor

Türkiye EURO 2024’te Almanya’yı geride bıraktı

10:35 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 10:56 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

EURO 2024’te grup maçları sona erdi ve son 16 turu heyecanı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye, turnuvada bir istatistikte ev sahibi Almanya’yı geride bıraktı. Detaylar haberimizde.

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Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) grup maçları sona erdi ve Türkiye son 16 turuna kaldı. 

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Almanya basınından Die Falsche 9'un hazırladığı listeye göre stadyumlara en fazla taraftar çeken ülkeler belli oldu.

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Taraftar sayılarının UEFA kaynaklarından alındığı ve stadyum içerisindeki dağılımın emniyet kaynaklarından alındığı aktarılan listeye Türkiye damga vurdu. İşte o liste...

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24. İspanya - 3 grup maçında toplam 34.000 taraftar


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23. Slovakya - 3 grup maçında toplam 35.000 taraftar


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22. İtalya - 3 grup maçında toplam 36.000 taraftar

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21. Portekiz - 3 grup maçında toplam 37.000 taraftar


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20. Çekya - 3 grup maçında toplam 38.000 taraftar


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19. İsviçre - 3 grup maçında toplam 39.000 taraftar


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18. Fransa - 3 grup maçında toplam 41.000 taraftar


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17. Slovenya - 3 grup maçında toplam 44.000 taraftar


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16. Macaristan - 3 grup maçında toplam 46.000 taraftar


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15. Belçika - 3 grup maçında toplam 50.000 taraftar


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14. Ukrayna - 3 grup maçında toplam 53.000 taraftar


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13. Gürcistan - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar


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12. Danimarka - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar


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11. Avusturya - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar


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10. İngiltere - 3 grup maçında toplam 65.000 taraftar


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9. Polonya - 3 grup maçında toplam 70.000 taraftar


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8. Sırbistan - 3 grup maçında toplam 73.000 taraftar


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7. Hollanda - 3 grup maçında toplam 80.000 taraftar


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6. İskoçya - 3 grup maçında toplam 82.000 taraftar


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5. Romanya - 3 grup maçında toplam 92.000 taraftar


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4. Arnavutluk - 3 grup maçında toplam 95.000 taraftar

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3. Hırvatistan - 3 grup maçında toplam 103.000 taraftar


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2. Almanya - 3 grup maçında toplam 125.000 taraftar


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1. Türkiye - 3 grup maçında toplam 130.000 taraftar


#Türkiye
#EURO 2024
#Almanya
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