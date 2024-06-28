Türkiye EURO 2024’te Almanya’yı geride bıraktı

EURO 2024’te grup maçları sona erdi ve son 16 turu heyecanı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye, turnuvada bir istatistikte ev sahibi Almanya’yı geride bıraktı. Detaylar haberimizde.
Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) grup maçları sona erdi ve Türkiye son 16 turuna kaldı.
Almanya basınından Die Falsche 9'un hazırladığı listeye göre stadyumlara en fazla taraftar çeken ülkeler belli oldu.
Taraftar sayılarının UEFA kaynaklarından alındığı ve stadyum içerisindeki dağılımın emniyet kaynaklarından alındığı aktarılan listeye Türkiye damga vurdu. İşte o liste...
24. İspanya - 3 grup maçında toplam 34.000 taraftar
23. Slovakya - 3 grup maçında toplam 35.000 taraftar
22. İtalya - 3 grup maçında toplam 36.000 taraftar
21. Portekiz - 3 grup maçında toplam 37.000 taraftar
20. Çekya - 3 grup maçında toplam 38.000 taraftar
19. İsviçre - 3 grup maçında toplam 39.000 taraftar
18. Fransa - 3 grup maçında toplam 41.000 taraftar
17. Slovenya - 3 grup maçında toplam 44.000 taraftar
16. Macaristan - 3 grup maçında toplam 46.000 taraftar
15. Belçika - 3 grup maçında toplam 50.000 taraftar
14. Ukrayna - 3 grup maçında toplam 53.000 taraftar
13. Gürcistan - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar
12. Danimarka - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar
11. Avusturya - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar
10. İngiltere - 3 grup maçında toplam 65.000 taraftar
9. Polonya - 3 grup maçında toplam 70.000 taraftar
8. Sırbistan - 3 grup maçında toplam 73.000 taraftar
7. Hollanda - 3 grup maçında toplam 80.000 taraftar
6. İskoçya - 3 grup maçında toplam 82.000 taraftar
5. Romanya - 3 grup maçında toplam 92.000 taraftar
4. Arnavutluk - 3 grup maçında toplam 95.000 taraftar
3. Hırvatistan - 3 grup maçında toplam 103.000 taraftar
2. Almanya - 3 grup maçında toplam 125.000 taraftar
1. Türkiye - 3 grup maçında toplam 130.000 taraftar