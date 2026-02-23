UEFA gelirlerinde ilk 10'a girdi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un kazandığı toplam rakam belli oldu

İngiliz kulüplerinin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelir 566.8 milyon Euro olarak hesaplandı. Bu sezon özelinde en çok UEFA gelirine sahip olan ikinci ülke olan İspanya 357.2 milyon euroluk bir kazanç sağladı. Almanya 331.6, İtalya 298.4 ve Fransa 248.1 milyon euro gelir elde etti.