UEFA gelirlerinde ilk 10'a girdi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un kazandığı toplam rakam belli oldu

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un kasasına UEFA'dan giren toplam gelir netleşti. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu play-off'unun rövanşı 24, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray son 16 turuna kalabilmek için Juventus'a, Fenerbahçe ise Nottingham Forest'a konuk olacak. Samsunspor ise evinde Shkendija'yı ağırlayacak.
Avrupa kupalarında bu hafta oynanacak maçlar öncesinde ülkelerin bu sezon UEFA'dan elde ettikleri gelirlerle ilgili bir rapor paylaşıldı. NTV Spor'un Football Meets Data'dan aktardığı tabloya göre Avrupa kupalarında en fazla takımla yer alan İngiltere, en fazla gelir elde eden ülke olurken İspanya ikinci, Almanya üçüncü İtalya dördüncü ve Fransa beşinci sırada yer aldı.
İngiliz kulüplerinin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelir 566.8 milyon Euro olarak hesaplandı. Bu sezon özelinde en çok UEFA gelirine sahip olan ikinci ülke olan İspanya 357.2 milyon euroluk bir kazanç sağladı. Almanya 331.6, İtalya 298.4 ve Fransa 248.1 milyon euro gelir elde etti.
Listede ilk 10'da yer alan Türkiye'nin bu sezonki toplam UEFA gelirinin 66.7 milyon euro olduğu aktarıldı.
Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan takımlara şu ana kadar dağıtlan toplam ödülün yüzde 61'inin dağıtıldığı ifade edildi. Ek olarak şu ana kadar kulüplere verilen ödül miktarının 2.93 milyar euro olduğu ifade edildi.