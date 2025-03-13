UEFA'dan Julian Alvarez'in penaltısı için açıklama: İhlal var mı?

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonun gerekçesini açıkladı. Julian Alvarez'in attığı penaltı golü çift dokunuş sebebiyle iptal edilmişti. İşte UEFA'nın pozisyon hakkında yaptığı açıklama...
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid'i penaltılar sonucu mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Nefes kesen karşılaşmaya penaltı vuruşlarında Julian Alvarez'in attığı golün iptali damga vurdu. Arjantinli forvet oyuncusunun topa iki kez dokunduğu gerekçesiyle attığı gol geçersiz sayıldı.
Verilen bu karar futbol dünyasında geniş yankı bulurken Atletico Madrid cephesi maç sonu sert tepki gösterdi. Teknik direktör Diego Simeone basın toplantısında, “Julian Alvarez’in topa iki kere dokunduğunu gören varsa elini kaldırsın.” ifadelerini kullandı.
UEFA, penaltı golünün geçersiz sayılmasının ardından pozisyon hakkında bugün açıklama yaptı.
"Minimum düzeyde olmasına rağmen, Julian Alvarez penaltıdan önce destek ayağıyla topa temas etmiştir!"
KURALDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİCEK
UEFA, penaltılarda çift dokunuşun kasıtsız olduğu durumlarda çift dokunuş kuralının değiştirilmesi konusunda FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlayacak.