Alman ekibi Borussia Dortmund'un Nice'e kiralık gönderdiği Youssoufa Moukoko ile ilgili çarpıcı bir haber, gündeme bomba gibi düştü. Genç yıldızın anne-babası ve yaşının doğru olmadığı açıklandı.

1 /7 Sezon başında Dortmund'un Fransız temsilcisi Nice'e kiraladığı Kamerun asıllı Alman futbolcu Youssoufa Moukoko ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

2 /7 Oyuncunun babası Joseph Moukoko, Bild'e yaptığı açıklamada, Youssoufa'nın öz çocuğu olmadığını dile getirdi ve şunları söyledi:

3 /7 "Youssoufa Moukoko, eşim Marie Moukoko ve benim biyolojik çocuğum değil. Ayrıca 20 Kasım 2004'te de doğmadı. 19 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya geldi. Onu nüfusa 4 yaş genç yazdırdım."

4 /7 Bu konu daha önce de gündeme gelmiş, oyuncu Borussia Dortmund'un U19 takımına transfer olurken konuşulmuştu. Oyuncunun yaşı konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmıştı.

5 /7 Ancak Almanya Futbol Federasyonu bu iddiaları yalanlamıştı.

6 /7 St. Pauli altyapısında yetişen Youssoufa Moukoko, 2017 yılında Borussia Dortmund altyapısına transfer oldu.