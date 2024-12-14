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Yıldız futbolcuyu yıkan açıklama! Ebeveynleri ve yaşı yanlış çıktı

Yıldız futbolcuyu yıkan açıklama! Ebeveynleri ve yaşı yanlış çıktı

11:3114/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Alman ekibi Borussia Dortmund'un Nice'e kiralık gönderdiği Youssoufa Moukoko ile ilgili çarpıcı bir haber, gündeme bomba gibi düştü. Genç yıldızın anne-babası ve yaşının doğru olmadığı açıklandı.

Sezon başında Dortmund'un Fransız temsilcisi Nice'e kiraladığı Kamerun asıllı Alman futbolcu Youssoufa Moukoko ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Oyuncunun babası Joseph Moukoko, Bild'e yaptığı açıklamada, Youssoufa'nın öz çocuğu olmadığını dile getirdi ve şunları söyledi:

"Youssoufa Moukoko, eşim Marie Moukoko ve benim biyolojik çocuğum değil. Ayrıca 20 Kasım 2004'te de doğmadı. 19 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya geldi. Onu nüfusa 4 yaş genç yazdırdım."

Bu konu daha önce de gündeme gelmiş, oyuncu Borussia Dortmund'un U19 takımına transfer olurken konuşulmuştu. Oyuncunun yaşı konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmıştı.

Ancak Almanya Futbol Federasyonu bu iddiaları yalanlamıştı.

St. Pauli altyapısında yetişen Youssoufa Moukoko, 2017 yılında Borussia Dortmund altyapısına transfer oldu. 

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan 20 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...

#Nice
#Borussia Dortmund
#Youssoufa Moukoko

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