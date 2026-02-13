Zeki Çelik bonservissiz transfer olacak: İtalya'da ses getiren hamle

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olacak Zeki Çelik, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki sağ bekin İtalya'nın başka bir devine bonservissiz transfer olacağı yazıldı.
Zeki Çelik için İtalya’da yeni bir perde aralanıyor. AS Roma ile sözleşmesinin son yılına giren milli sağ bek, sezon sonunda imza atmazsa bonservissiz ayrılma hakkını elde edecek. İtalyan ekibinde dördüncü sezonunu geçiren 28 yaşındaki oyuncunun geleceği ise belirsizliğini koruyor.
İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre; sözleşme durumunu yakından takip eden Inter Milan, Zeki Çelik’i “fırsat transferi” olarak değerlendiriyor. Roma’nın henüz yeni sözleşme görüşmelerine başlamamış olması, ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.
Inter cephesinde milli yıldız için bir başka dikkat çeken detay ise takımda forma giyen Hakan Çalhanoğlu faktörü. Siyah-mavili ekibin hem maliyet avantajı hem de kadro derinliği açısından Zeki’yi ciddi bir alternatif olarak gördüğü ifade ediliyor.
Bu sezon Roma formasıyla 30 maça çıkan deneyimli sağ bek, 2 bin 396 dakika sahada kalırken 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Yaz transfer döneminde Serie A içinde dikkat çeken bir imza atması sürpriz olmayacak gibi görünüyor.