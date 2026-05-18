Anadolu'nun en büyük teknoloji festivali Teknosel 2026 sona erdi

“Buradaki yenilikçi fikirler yeni projelerin ortaya çıkması için ilham kaynağı olacak”





TEKNOSEL 2026'yı tamamladıklarını ve muhteşem bir ödül töreniyle final yaptıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yarışan çok sayıda takımımız ve çok farklı kategorilerde de ödüle layık görülen yarışmacılarımız vardı. Bütün takımlarımıza, yarışmacılarımıza ödüllerini takdim etmiş olduk. TEKNOSEL 2026'ya katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada gençlerimiz ödül aldı. 1.’ler, 2.’ler, 3.’ler, mansiyon ödülleri, jüri özel ödüllerini verdik. Festivalimize, yarışmalarımıza katılan tüm takımlarımız aslında bizim gözümüzde birinci. Çünkü burada olmak, bu yarışlara katılabiliyor olmak, özgün, yenilikçi fikirleriyle bu yarışmada projeleriyle bulunmak zaten işin en önemli kısmı. Bu manada bütün yarışmaya katılan takımlarımızı, öğrencilerimizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bu bir başlangıç. Burada olmak, buradaki sunumları yapabilmek, o projeleri burada hem hayata geçirmek hem de bütün gelen misafirlerimize, jüri üyelerimize fikirlerini aktarabilmeleri, anlatabilmeleri ve bu fikirlerle birlikte aslında yenilikçi ürünleri ortaya koyabilmeleri önemli. İnşallah burada ortaya koydukları yenilikçi fikirler önümüzdeki süreçte yeni fikirlerin oluşması, yeni projelerin ortaya çıkması için ilham kaynağı olacak. İnşallah takımlarımızın, öğrencilerimizin, okullarımızın bu ilgisi olduğu sürece TEKNOSEL Festivalimizi geliştirerek, daha kapsamlı bir şekilde önümüzdeki yıllarda da inşallah devam ettireceğiz” diye konuştu.



