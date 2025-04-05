Trump'ın başlattığı savaş Apple'ı vurdu: iPhone fiyatlarına rekor zam bekleniyor

Yeni gümrük vergisi ve etkileri





Çin'den ABD'ye yapılan ithalata uygulanan %54'lük gümrük vergisi, Apple'ı zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Şirket, ya artan maliyeti kendi üzerine alarak kar marjını azaltacak ya da bu farkı tüketicilere yansıtarak iPhone fiyatlarını yüksek seviyelere çıkaracak.