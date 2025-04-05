Trump'ın başlattığı savaş Apple'ı vurdu: iPhone fiyatlarına rekor zam bekleniyor

Trump'ın uyguladığı tarifeler nedeniyle iPhone fiyatlarında rekor artışlar bekleniyor. En yüksek fiyatlı iPhone modelinin 2.300 dolara kadar yükselmesi mümkün. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri, teknoloji devlerini zor durumda bırakıyor.
Bu durumun en büyük etkilerinden biri ise iPhone fiyatları üzerinde olacak. Analistlere göre, yeni tarifeler nedeniyle iPhone fiyatları neredeyse iki katına çıkabilir.
Yeni gümrük vergisi ve etkileri
Çin'den ABD'ye yapılan ithalata uygulanan %54'lük gümrük vergisi, Apple'ı zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Şirket, ya artan maliyeti kendi üzerine alarak kar marjını azaltacak ya da bu farkı tüketicilere yansıtarak iPhone fiyatlarını yüksek seviyelere çıkaracak.
Rosenblatt Securities analistlerine göre, Trump'ın "karşılıklı tarifeler" olarak tanımladığı yeni düzenleme, iPhone fiyatlarını %43 oranında artırabilir. Ancak bu artışın en düşük ihtimalle %17 civarında olması bekleniyor.
iPhone 16 ve Pro Max fiyat artışı beklentileri
iPhone 16'nın mevcut başlangıç fiyatı 799 dolardan 1.142 dolara çıkması öngörülüyor. iPhone 16 Pro Max'in 1TB depolama alanına sahip versiyonunun ise fiyatının, 1.599 dolardan 2.300 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.
Türkiye’deki fiyat senaryoları
Türkiye’de, iPhone’un ABD satış fiyatına ek olarak, yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT Bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV uygulanıyor. Ayrıca, döviz kuru dalgalanmaları da fiyatları etkileyebiliyor. Apple, birkaç gün önce ülkemizdeki tüm ürünlerinin fiyatlarını artırmıştı.
ABD’de yüzde 17'lik bir zam senaryosunda, en pahalı model olan 1TB iPhone 16 Pro Max’in Türkiye fiyatı 131 bin 999 TL’den 154 bin 437 TL’ye yükselebilir. Eğer fiyat artışı yüzde 43 seviyelerine çıkarsa, aynı modelin Türkiye’deki satış fiyatı 188 bin 758 TL'ye ulaşabilir.
En ucuz iPhone’un fiyatı 71 bin 499 TL olabilir
Şu an en ucuz iPhone 16, Türkiye’de 49 bin 999 TL’den satılmakta. ABD’deki yüzde 17'lik zam sonrası fiyatı 58 bin 499 TL’ye çıkabilir. Eğer Apple, yüzde 43'lük maliyet artışını tamamen tüketiciye yansıtırsa, en ucuz iPhone 71 bin 499 TL'ye satılabilir.
Bu tahminler, piyasada belirsizlik meydana getirirken, Apple hisseleri de bu durumdan olumsuz etkilenerek yüzde 9,42 oranında değer kaybetti.
Bazı analistler, Apple’ın bu kadar büyük bir fiyat artışına gitmesinin zor olduğunu belirtirken, diğerleri ise artan tarifelerin fiyatları yükselteceği görüşünde.