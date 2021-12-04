Galatasaray Altay maçı Şifresiz mi? Hangi kanalda?

Galatasaray , Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maçın şifresiz mi, şifreli mi olduğu merak ediliyor.
GALATASARAY ALTAY MAÇI NE ZAMAN?
Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Altay maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak.
GALATASARAY ALTAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray-Altay maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray-Altay ilk 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Mostafa Mohamed
Altay (Muhtemel): Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Kazımcan, Poko, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rodriguez