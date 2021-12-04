Özgün Galatasaray Altay maçı Şifresiz mi? Hangi kanalda?
ÖZGÜN HABERLER

Galatasaray Altay maçı Şifresiz mi? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftası büyük heyecanla devam ediyor. Galatasaray Altay maçı bu akşam gerçekleşecek. Galatasaray Altay maçı öncesi maçın detayları sorgulanıyor. Galatasaray Altay maçı şifresiz mi? Galatasaray Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Altay maçı Şifresiz mi? Hangi kanalda?
gs altay

Galatasaray , Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maçın şifresiz mi, şifreli mi olduğu merak ediliyor.

GALATASARAY ALTAY MAÇI NE ZAMAN?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Altay maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray-Altay (CANLI)
SPOR
Galatasaray-Altay (CANLI)

GALATASARAY ALTAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Altay maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray-Altay ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Mostafa Mohamed

Altay (Muhtemel): Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Kazımcan, Poko, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rodriguez

Süper Lig'de 15. hafta programı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maç tarihleri ve saatleri
ÖZGÜN
Süper Lig'de 15. hafta programı: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maç tarihleri ve saatleri
Asgari ücretle birlikte artacak

Asgari ücretle birlikte artacak

İşsizlik maaşı 3 bin 692 TL'ye çıkabilir.
Galatasaray ligi unuttu

Galatasaray ligi unuttu

​Sarı kırmızılılar ligde 4 haftadır kazanamıyor.
YouTuber Başak Kablan başörtüsünü hedef aldı: Dinle ilgili değil politik ve cinsiyetçi

​4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Erdoğan, Siirt'te 'Sivil Toplum Buluşmaları' programında konuştu.
8'de 8

8'de 8

​Trabzonspor, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.