Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, Şifresiz mi?

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği zorlu 90 dakika 17 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Barcelona karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI KİM YÖNETECEK?

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı rövanş maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Orsato'nun daha önce yönettiği bazı maçlar:

(07.09.20219 Hollanda 6-1 Türkiye

(05.08.2020) FC Kopenhag 3-0 Başakşehir

(22.10.2019) Galatasaray 0-1 Real Madrid

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(20.08.2015) Atromitos 0-1 Fenerbahçe

(16.10.2012) Macaristan 3-1 Türkiye

(18.08.2011) Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor

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