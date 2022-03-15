Özgün Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, Şifresiz mi?
ÖZGÜN HABERLER

Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, Şifresiz mi?

Galatasaray Barcelona maçının ayrıntıları merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona'ya konuk olan Galatasaray rövanş maçı için evinde, Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, evinde çeyrek final biletini arıyor. Kritik mücadeleye günler kala futbolseverler, maçın yayın saatini ve kanalını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? GS Barcelona maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, hang kanalda?
galatasaray barcelona

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği zorlu 90 dakika 17 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Barcelona karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI KİM YÖNETECEK?

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı rövanş maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Orsato'nun daha önce yönettiği bazı maçlar:

(07.09.20219 Hollanda 6-1 Türkiye

(05.08.2020) FC Kopenhag 3-0 Başakşehir

(22.10.2019) Galatasaray 0-1 Real Madrid

(20.08.2015) Atromitos 0-1 Fenerbahçe

(16.10.2012) Macaristan 3-1 Türkiye

(18.08.2011) Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor

CANLI SKORLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Çiftçilere sulama ve kredi müjdesi

Çiftçilere sulama ve kredi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıkladı.
Birçok sefer iptal oldu

Birçok sefer iptal oldu

​Yolculuk yapacakları ilgilendiren haber.
ABDde yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına yönelik tasarı senatoda onaylandı

Erdoğan kabine toplantısı sonrası duyurdu.

​Biden, Blinken da dahil 13 kişiye yaptırım.

Adalete giden yola böyle ışık tutuyorlar.

İstanbul'da kar yağışı yeniden başlayacak.

Erdoğan: Diyarbakır annelerini kaldıkları otele çağırdılar, ayaklarına gidemediler.

"Ona teşekkür edip, hediye vermek istiyorum"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.