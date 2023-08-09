Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir kanat takviyesi daha yaptı. Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrsouna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.8 milyon Euro kazanacak Brezilyalı oyuncu, 3 milyon Euro da imza parası alacak. İşte detaylar.

TETE4+1 YILLIĞINA GALATASARAY'DA

Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir kanat takviyesi daha yaptı. Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrsouna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.8 milyon Euro kazanacak Brezilyalı oyuncu, 3 milyon Euro da imza parası alacak. Galatasaray, Tete'ye imza parasını 2.5 yılda ödeyecek. Transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

TETE'NİN SÖZLEŞMESİ İNCELENDİ

Tete’nin sözleşmesi ince ayrıntılarına kadar incelenirken, oyuncu da kulüp doktoru Yener İnce’nin sabah saatlerinde Slovenya’dan dönmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçti. Transfer sürecinin bu nedenlerden dolayı uzadığı öğrenildi.

TETE KİMDİR?

Tete olarak bilinen Mateus Cardoso Lemos Martins (15 Şubat 2000 tarihinde Alvorada , Brezilya’dda doğdu. Ofansif orta saha veya kanat oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur.

Tete kulüp kariyeri

Alvorada, Rio Grande do Sul'da doğan Tete, 2008 yılında Grêmio gençlik akademisine katıldı. 2016'da yedekler için 33 gol attı. 20 Nisan 2018'de sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

Shakhtar Donetsk

20 Şubat 2019'da Tete yurt dışına taşındı ve Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'e katıldı. 13 Nisan'da ilk takımına Zorya Luhansk karşısında 3-0 lig galibiyetiyle çıkı. 6 Kasım'da, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü 2019–20 sezonunda Dinamo Zagreb'e karşı deplasmanda 3–3 berabere kalırken attı. 21 Ekim 2020'de Tete açılış golünü attı ve Shakhtar'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Real Madrid'e deplasmanda kazandığı 3-2'lik unutulmaz galibiyetinde bir asist yaptı.

7 Mart 2022'de FIFA , Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Ukrayna'daki tüm yabancı oyuncuların sözleşmelerinin 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındığını ve o güne kadar Ukrayna dışındaki kulüplerle sözleşme imzalamalarına izin verildiğini duyurdu. 31 Mart 2022'de Tete, Haziran 2022'nin sonuna kadar Fransa'da Lyon'a katılmak için yeni kuralı kullandı. FIFA sistemi bir yıl daha uzattığı için düzenleme 2022-23 sezonu için tekrarlandı.

29 Ocak 2023'te Tete, Premier Lig tarafı Leicester City için Haziran 2023'e kadar kiralık sözleşme imzaladı. 4 Şubat 2023'te Leicester City formasıyla ilk maçında Premier Lig'de Aston Villa'ya karşı 4-2 galibiyetle gol attı. Temmuz 2023'te Tete, Ukrayna'da devam eden savaşı katkıda bulunan bir faktör olarak göstererek Shakhtar Donetsk'e geri dönmeyeceğini duyurdu. Celtic FC de dahil olmak üzere bir dizi kulüpten ilgi belirtileri aldığını söyledi.







