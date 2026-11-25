6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiriyor: Ocak 2027 maaş hesaplamaları güncellendi

Ocak 2027 memur zammı için geri sayım sürerken, yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı ile 4C memur emeklisinin yeni yılda alacağı maaşlara dair en kapsamlı tablo şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dört aylık enflasyon verilerinin toplu sözleşme oranını aşmasıyla ilk zam farkı kesinleşirken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve Piyasa Katılımcıları Anketi beklentileri üzerinden üç farklı artış senaryosu ortaya çıktı. Bu tahminlere göre en düşük memur maaşının 75 bin 779 TL ile 76 bin 102 TL bandına yükselmesi beklenirken, polis memurundan öğretmene, uzman doktordan hemşireye kadar tüm kadroların yeni dönem maaş hesaplamaları ve emekli aylığı farkları netleşmeye başladı.