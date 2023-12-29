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Gazete ilan ücretleri yeni tarife Resmi Gazete’de

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, internet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti ise bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınarak hesaplanacak. İşte resmi ilan fiyat listesi.

12:01 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Resmi Gazete ilan fiyatları belli oldu
Resmi Gazete ilan fiyatları belli oldu

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, gazetelerde resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesap edilecek.

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti ise bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınarak hesaplanacak.

Resmi ilanların punto büyüklüğü ne kadar?

İlan metinlerinin dizgisinde "Arial" yazı karakteri kullanılacak. Yayımlanacak ilan metinlerinin yazı karakteri 10 punto olacak, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunacak, tek sütun ve bir kutu genişliği 3,4 santimetre, ilanların başlıkları 16 punto olacak. İlan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre, kelime araları bir boşluk karakteri olması gerekecek.

Resmi ilan fiyatı ne kadar?

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki ve bir kutudaki yayım ücreti, günlük fiili satış ortalaması 50 binin altındaki gazeteler ve Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre 1, 2, 3, 4 ve 5. kategoride bulunan internet haber siteleri için 140 lira, günlük fiili satış ortalaması 50 binin üzerindeki gazeteler ve aynı yönetmeliğin genel kategorisindeki internet haber siteleri için 170 lira olacak.

1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek söz konusu tarifede belirtilen ücretlere KDV dahil edilmeyecek. Öte yandan 15 Şubat 2023 tarihli 6805 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.




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