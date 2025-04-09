Akgöl (Bayındır Gölü

), Burdur ili, Yeşilova ilçe sınırlarında bulunan karstik göl. Acıgöl ile Salda Gölü'nün arasında bulunur. Çevresinde Yeşilova ilçesinin Aşağıkırlı, Yukarıkırlı, Dereköy, Orhanlı, Taşpınar ve Bayındır köyleri bulunur. Akgöl yakınında bulunan köyün adı ile Bayındır Gölü ve Çorak Göl olarak da isimlendirilir. Göl bir polyenin içinde gelişmiştir.