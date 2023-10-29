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Gönül Dağı 112. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı dün akşam 111. bölümüyle ekran karşısına çıktı. Her Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Taner ve Selma, bir süre herkesten sevgili olduklarını saklamaya karar verirler. Kasaba bu ilişkiyi nasıl öğrenecektir? Kasabada elektrik kesintisi olur. Amcaoğulları bu soruna çözüm ararlar. Veysel bu sıkıntıyı nasıl çözecektir? İşte Gönül Dağı 111. bölüm tek parça full izleme linki ve 112. bölüm fragmanı.

09:33 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gönül Dağı 111. Bölüm

Gönül Dağı 111. Bölüm

Gönül Dağı’nın 111. bölümü dün akşam TRT 1 ekranlarından sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünde Kasabada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılacaktır. Okulda gösteri hazırlayan Gülsüm Öğretmen, beklemediği bir şeyle karşılaşır. Tören sırasında neler yaşanacaktır? Gönül Dağı 111. bölümü tek parça full izlemek ve 112. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Selma, bir süre herkesten sevgili olduklarını saklamaya karar verirler. Kasaba bu ilişkiyi nasıl öğrenecektir?

Kasabada elektrik kesintisi olur. Amcaoğulları bu soruna çözüm ararlar. Veysel bu sıkıntıyı nasıl çözecektir? Yeşim, setteki çalışanlarla Erkan ve Filiz'i savunduğu için kavga eder.

Yeşim'in kariyeri nasıl etkilenecektir? Kasabada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılacaktır. Okulda gösteri hazırlayan Gülsüm Öğretmen, beklemediği bir şeyle karşılaşır. Tören sırasında neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 111. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Gönül Dağı 111. bölümü tek parça full izlemek için

GÖNÜL DAĞI 112. BÖLÜM FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON OYUNCULARI

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Öznur Yağcı, Güliz Aybay, Sait Seçkin, Sevilay Gültekin, Hande Nur Tekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun




#Gönül Dağı
#TRT 1
#TRT dizileri
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