TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dün akşam 109. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta Cumartesi akşamı saat 20.00’de sevenleriyle buluşan dizinin bu haftaki bölümünde Taner duygularının farkına varır ancak Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelecektir. İsteme sırasında neler yaşanacaktır? Ailesi Veysel'e destek olurken Yusuf okulda çocukların babasıyla dalga geçmesiyle bir karar verir. Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama ne yapacaktır? Gönül Dağı 109. bölümü izlemek ve 110. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.